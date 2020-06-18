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Найден мертвым мужчина, который изрезал ножом двухлетнего сына под Запорожьем
В четверг, 18 июня, в СИЗО умер мужчина, который под Запорожьем в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ножевых ранений своему двухлетнему сыну.
Как сообщает в своем Facebook волонтер из Запорожья Злата Некрасова, горе-отец покончил жизнь самоубийством.
«Отец, который пырнул ножом своего сына, сегодня ночью свёл счёты с жизнью!» — написала Некрасова.
По словам волонтера, за жизнь раненого ребенка продолжают бороться медики.
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