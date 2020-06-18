Происшествия

Найден мертвым мужчина, который изрезал ножом двухлетнего сына под Запорожьем

В четверг, 18 июня, в СИЗО умер мужчина, который под Запорожьем в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ножевых ранений своему двухлетнему сыну.

Как сообщает в своем Facebook волонтер из Запорожья Злата Некрасова, горе-отец покончил жизнь самоубийством.

«Отец, который пырнул ножом своего сына, сегодня ночью свёл счёты с жизнью!» — написала Некрасова.

По словам волонтера, за жизнь раненого ребенка продолжают бороться медики.

Ранее сообщалось, что полиция расследовала странную смерть двухлетнего ребенка в Днепропетровской области. Следствие считает, что мальчика на глазах матери до смерти избил ее сожитель. А в Белой Церкви полицейские задержали мужчину, выбросившего из окна квартиры пятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации

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