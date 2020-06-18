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Мир

Германия обвинила Кремль в заказном убийстве грузинского офицера в Берлине

14:54 18 июня 2020
Убийство Хангошвили

В Германии правительство России обвинили в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года — тогда же был задержан и подозреваемый в совершении преступления 49-летний россиянин.

Как сообщает «Немецкая волна», обвинение выдвинула Федеральная прокуратура Германии, отметив, что подчиняющиеся правительству РФ ведомства дали задание ликвидировать Хангошвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.).

«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия…», — говорится в сообщении.

Напомним, Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Малый Тиргартен. Он уехал в ФРГ после покушения на его жизнь в Грузии в 2015 году.

Кстати, российские паблики сообщали, что 18 июня в МИД Германии был вызван руководитель российской дипмиссии в ФРГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии подтверждали данные СМИ о причастности российской разведки к убийству Хангошвили.

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