Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме

Украина

В Верховной Раде нашлись голоса за законопроект президента Зеленского «О народовластии через всеукраинский референдум». Инициативу поддержали 252 депутата. Документ будут готовить ко второму чтению.

В той версии законопроекта, что была принята за основу, установлено, что на референдуме может решаться вопрос изменения территории Украины. Именно этот пункт вызвал больше всего нареканий. Также на референдум могут выноситься правки в Конституцию (в разделы I, III, XIII), отмена отдельных законов, другие вопросы общегосударственного значения.

Предлагается ввести возможность электронного голосования на всеукраинском референдуме. Для этого понадобится создание специальной автоматизированной информационно-аналитической системы.

В проекте вводится норма о том, чтобы в ЦИК регистрировались сторонники и оппоненты вопроса, выносимого на референдум. Это могут быть партии или общественные организации.

Напомним, ранее журналист Кирилл Сазонов перечислил свои претензии к законопроекту Зеленского. Так, например, есть неясность, почему на голосование может выноситься лишь один вопрос, учитывая, что референдум — процедура не дешевая для бюджета.

«ФАКТЫ» проанализировали, как вопрос с референдумами решен в цивилизованном мире: как проходит процедура и какие последствия имеет голосование.

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