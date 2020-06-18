Украина

Разведка станет эффективнее: на вооружение ВСУ поступил беспилотник с впечатляющими характеристиками

Вооруженные силы Украины поступила первая партия беспилотников SPECTATOR-M1. Эти летательные аппараты предназначены для разведки местности. При этом недавно ударом с БПЛА украинские бойцы на Донбассе уничтожили огневую точку российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», SPECTATOR-M1 изготовлен ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева по заказу

«Это первая поставка Вооруженным силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. В этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей — отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы», — сообщил глава правления «Меридиан» Вячеслав Проценко.

БПЛА SPECTATOR-M1 может находиться в воздухе более двух часов, он охватывает зону радиусом до 30 км. Повторный запуск беспилотника занимает не более десяти минут и не требует ни взлетных площадок, ни аэродромного оборудования.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боец ВСУ сбил начиненный взрывчаткой дрон.

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