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Мир

Неадекват устроил бойню в Москве: четверо убитых (видео)

16:55 18 июня 2020
Карабин

В Москве произошло массовое убийство. При стрельбе в квартире на улице Приорова погибли четыре человека. Ранее в столице РФ мужчина расстрелял двоих сотрудников ГИБДД.

Как сообщают росСМИ, 35-летний стрелок убил из карабина свою девушку Елизавету Хлюпину, а также ее подругу и маленького сына. Квартиру, в которой произошло убийство, полиция брала штурмом, так как стрелок забаррикадировался в ней. При этом убийца застрелился.

Причиной стрельбы стал конфликт парня и девушки — некоторое время назад они расстались.

Ранее сообщалось, что в российском городе Назрань, находящемся в Ингушетии, во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе и полицейский. Кроме того, ранены семь человек.

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