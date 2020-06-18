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Неадекват устроил бойню в Москве: четверо убитых (видео)
В Москве произошло массовое убийство. При стрельбе в квартире на улице Приорова погибли четыре человека. Ранее в столице РФ мужчина расстрелял двоих сотрудников ГИБДД.
Как сообщают росСМИ, 35-летний стрелок убил из карабина свою девушку Елизавету Хлюпину, а также ее подругу и маленького сына. Квартиру, в которой произошло убийство, полиция брала штурмом, так как стрелок забаррикадировался в ней. При этом убийца застрелился.
Причиной стрельбы стал конфликт парня и девушки — некоторое время назад они расстались.
Ранее сообщалось, что в российском городе Назрань, находящемся в Ингушетии, во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе и полицейский. Кроме того, ранены семь человек.106
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