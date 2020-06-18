Части Киева, отключенной из-за масштабной аварии, вернули электричество

Происшествия

В Киеве ликвидировали аварию на электросети, которая привела к обесточиванию части столицы.

Как сообщила в соцсети компания «ДТЭК Киевские электросети», на данный момент электричество вернули всем потребителям.

«За два часа, в 14:55 (18 июня, — Авт.), мы полностью восстановили электроснабжение всем потребителям», — заявили энергетики.

Также уточнена причина аварии — возгорание на электроопоре возле жилого комплекса «Комфорт-Таун».

Тем временем в сети появилось видео момента взрыва на подстанции.

Напомним, из-за масштабной аварии без света оставались Русановский жилой массив и район Березняков.

А в апреле в столице загорелась электростанция по улице Ревуцкого. Тогда очевидцы также заявляли о мощном взрыве.

Фото очевидцев



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