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Части Киева, отключенной из-за масштабной аварии, вернули электричество
В Киеве ликвидировали аварию на электросети, которая привела к обесточиванию части столицы.
Как сообщила в соцсети компания «ДТЭК Киевские электросети», на данный момент электричество вернули всем потребителям.
«За два часа, в 14:55 (18 июня, — Авт.), мы полностью восстановили электроснабжение всем потребителям», — заявили энергетики.
Также уточнена причина аварии — возгорание на электроопоре возле жилого комплекса «Комфорт-Таун».
Тем временем в сети появилось видео момента взрыва на подстанции.
Напомним, из-за масштабной аварии без света оставались Русановский жилой массив и район Березняков.
А в апреле в столице загорелась электростанция по улице Ревуцкого. Тогда очевидцы также заявляли о мощном взрыве.
Фото очевидцев
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