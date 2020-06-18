26.67 / 26.87 29.75 / 30.18
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика (фото)

17:51 18 июня 2020
нападение на мальчика

Сотрудники правоохранительных органов Львова разыскивают мужчину, причастного к изнасилованию мальчика. (Недавно вынесли приговор одесскому педофилу, который похитил с детской площадки и изнасиловал ребенка.)

— В четверг, 18 июня, потупила информация от местной жительницы о том, что во время прогулки с детьми в Зализнычном районе Львова пропал ее 12-летний сын, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Выехавшие на место полицейские установили, что на улице Роксоляны мальчика позвал неизвестный мужчина, чтобы тот помог ему вытащить мопед, обещая купить за это газированный напиток. Вскоре 12-летний школьник вернулся домой и рассказал, что его изнасиловали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. По факту открыто уголовное производство, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. С ребенком работают психологи.

Другие источники опубликовали фото подозреваемого мужчины на сайте «Чем живет Левандовка».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о педофиле, который в течение четырех лет насиловал двоих маленьких детей — своего пасынка и родную дочь.

Читайте также: Под Одессой 36-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

нападение на мальчика

Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика (фото)

Джин Кеннеди-Смит

Умерла сестра Джона Кеннеди (фото)

протест в Болградской райадминистрации

На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации (фото)

Полиция

Оставил документы, деньги и телефон: в Польше ищут таинственно исчезнувшего украинского программиста

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер