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Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика (фото)
Сотрудники правоохранительных органов Львова разыскивают мужчину, причастного к изнасилованию мальчика. (Недавно вынесли приговор одесскому педофилу, который похитил с детской площадки и изнасиловал ребенка.)
— В четверг, 18 июня, потупила информация от местной жительницы о том, что во время прогулки с детьми в Зализнычном районе Львова пропал ее 12-летний сын, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
Выехавшие на место полицейские установили, что на улице Роксоляны мальчика позвал неизвестный мужчина, чтобы тот помог ему вытащить мопед, обещая купить за это газированный напиток. Вскоре 12-летний школьник вернулся домой и рассказал, что его изнасиловали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. По факту открыто уголовное производство, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. С ребенком работают психологи.
Другие источники опубликовали фото подозреваемого мужчины на сайте «Чем живет Левандовка».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о педофиле, который в течение четырех лет насиловал двоих маленьких детей — своего пасынка и родную дочь.
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