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Украина

Пробки на дорогах Киева установили европейский рекорд

19:31 18 июня 2020
Пробки на дорогах Киева установили европейский рекорд

Киевские автомобильные пробки, которые стали еще больше после ослабления карантина, возглавили соответствующий европейский рейтинг. Его обнародовал производитель навигационного оборудования и сервисов TomTom, основываясь на результатах собственного анализа трафика по итогам 2019 года.

При этом уровень загруженности дорог в Киеве увеличился по сравнению с 2018 годом на 7%.

В рейтинге TomTom столица Украины соседствует в рейтинге с такими же заблокированными Одессой (№ 4) и Харьковом (№ 6).

Список самых загруженных городов Европы

Напомним, в начале действия карантинных ограничений в Киеве рассматривали возможность установления в столице запрета на передвижение граждан на личных автомобилях.

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Пробки на дорогах Киева установили европейский рекорд

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