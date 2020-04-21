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Оккупанты устроили облавы на туристов в Крыму
В аннексированном Россией Крыму, где ранее из-за пандемии коронавируса устанавливали блок-пост на мосту через Керченский пролив, начали проверять туристов, прибывших на полуостров.
Как сообщают «Крым.Реалии», о тотальных рейдах заявил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.
Проверять туристов из России будут по адресам, которые они указывали при въезде на территорию полуострова. Отметив, что местные силовики проверят чуть ли не всех приезжих, Аксенов, ранее призвавший воздерживаться от поездок в Крым, добавил: «Если мы будем понимать, что все это носит массовый характер и наши гости не реагируют ни на требования, ни на призывы, буду выходить с инициативой об ужесточении наказания, вплоть до уголовного».
По данным, которые озвучивают местные «власти», в Крыму зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции: 20 из них были завезены из дальнего зарубежья, 8 — из России, а еще 18 случаев — так называемые местные.
Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым сообщает, что девять поездов, которые должны были отправиться из Санкт-Петербурга и Москвы, а также других городов России в крымские Евпаторию и Феодосию, не будут запущены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российское Минобороны заявляло, что планирует направлять военнослужащих РФ с COVID-19 и размещать их в Севастополе на госпитальном судне «Енисей».
Фото со странички RoksolanaToday&Крым в социальных сетях.
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