Украина

В Украине решили не преследовать российских военных, захвативших украинских моряков в Керченском проливе

Несмотря на то, что Международный трибунал ООН по морскому праву признал задержание российскими военными трех украинских военных кораблей и 24 военнослужащих на борту грубым нарушением морского и общего международного права, Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, которые захватили украинских моряков и суда около Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Так, в конце мая судья Татьяна Левицкая рассмотрела ряд ходатайств Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян для доставки их в суд и избрания меры пресечения в виде ареста.

В частности, прокуратура указывала, что подозреваемые командиры российских кораблей «Дон» и «Суздалец» (Алексей Саляев и Сергей Щербаков), а также сотрудники Пограничного управления ФСБ в Крыму (Андрей Шеин и Алексей Шатохин) совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли.

Их действия привели к травмированию двух и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.

По данным следствия, все подозреваемые россияне скрывают от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.

Тем не менее, судья Левицкая отказалась предоставить разрешение на задержание россиян. По ее мнению, прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать.

Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что захваченные в российский плен украинские моряки вернулись домой в рамках обмена удерживаемыми лицами межу Россией и Украиной в сентябре 2019 года. Захваченные же в Керченском проливе украинские корабли Россия вернула только в ноябре 2019 года.

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