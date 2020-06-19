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В Минздраве объяснили рекордный рост количества больных коронавирусом
Появление новых «антирекордов», которые устанавливает коронавирус в Украине, связано с отсутствием жестких карантинных ограничений и пренебрежением украинцами рекомендованных правил пребывания в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Право на владу».
В частности, граждане, по его словам, не выполняют установленных ограничений в заведениях общественного питания, которым правительство разрешило заработать, но с условием соблюдения четких правил.
«Вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей. Первое — это субъекты хозяйствования, которым мы смягчили карантин и разрешили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт — требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост», — считает Ляшко.
При этом главный санитарный врач уверен, что появившееся мнение о том, что рост инфицированных связан с увеличением количества проводящихся тестов, не имеет под собой основания.
«Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас рост все же связан с отсутствием жестких карантинных ограничений. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту», — заявил Ляшко.
Напомним, что 17 июня, Кабмин принял решение о продлении карантина до 31 июля.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тысяч 063 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.14
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