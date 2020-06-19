Происшествия

Требовал взятки и предлагал наркотики: в Киеве отправили за решетку бывшего лейтенанта полиции

В Киеве завершился судебный процесс над бывшим полицейским из «позорной плеяды» правоохранителей, которые пытаются использовать свое служебное положение для личного обогащения.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отмечается, что на днях Святошинский райсуд Киева приговорил к семи годам лишения свободы бывшего полицейского, который вымогал у людей взятки и торговал наркотиками.

Еще в конце 2017 патрульный полицейский патрульной полиции Киева остановил транспортное средство и забрал у водителя (гражданина иностранного государства) водительское удостоверение, якобы обнаружив, что тот пьян. Полицейский не составил протокол, вернул документ, но при этом потребовал от водителя 3500 гривен.

Иностранец сообщил об инциденте в Киевское городское управление Нацполиции Украины. Под контролем правоохранителей водитель передал полицейскому часть взятки. Последний, получив средства, предложил водителю купить у него амфетамин.

Впоследствии правоохранителям удалось установить сообщника, через которого полицейский получал наркотики.

Обвиняемые свою виновность в инкриминируемых преступлениях отрицали, от дачи показаний отказались.

«Учитывая собранные доказательства, суд первой инстанции согласился с доводами прокурора о доказанности вины обвиняемых и приговорил бывшего полицейского к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества и лишением специального звания лейтенанта полиции, а его сообщника — к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества», — сказано в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харьков задержали двух патрульных полицейских, которые разработали «хитрую» схему завладения автомобилями с помощью своего знакомого, управлявшего эвакуатором.

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