Дело об убийстве Гандзюк: суд арестовал подозреваемого Мангера

Украина

Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщают «Ґрати».

Судья Печерского райсуда Киева Татьяна Ильева арестовала Мангера до 28 июля без права внесения залога.

Меру пресечения начали избирать в прошлую пятницу, 12 июня. Прокуратура неоднократно заявляла о затягивании процесса стороной защиты Мангера.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Мангера из-за угроз свидетелям по делу, которые последовали после того, как стороны ознакомились с материалами дела по окончанию следствия. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, поэтому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Защита отрицала, что Мангер оказывал давление на свидетелей. Адвокаты также приобщили к рассмотрению материалы, которые должны были доказать невиновность их подзащитного.

Отметим, что до сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 млн 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 млн 152 тысячи гривен.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций. 27 апреля 2020 года Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк. 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру. Обвинение с учетом давления Мангера на свидетелей, намерено было просить суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога. Мангер хотел скрыться в больнице, но ему это не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 17 июня, в день рождения Екатерины Гандзюк, десятки людей устроили митинг под Офисом президента с требованием наказать виновных в ее убийстве.

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