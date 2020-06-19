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В ВОЗ заявили об опасности вспышки COVID-19 из-за путинского парада в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 заявила о критическом отношении к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.
Об этом заявила в четверг, 18 июня, эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд, передает Deutsche Welle.
По ее словам, любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса, и существует угроза «усиленного распространения» инфекции. В то же время эксперт европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не Всемирная организация здравоохранения.
Как известно, президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса отменил парад Победы 9 мая и перенес его на 24 июня — в этот день в 1945 году состоялся первый крупный парад по случаю Победы на Красной площади в Москве. Многие российские города, однако, отказались от проведения торжеств по случаю победы над нацистской Германией и 24 июня.
Около 80 ветеранов войны, которые должны принять участие в параде 24 июня, переведены на карантин, чтобы защитить здоровье пожилых людей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В российских СМИ циркулируют слухи о том, что данная мера призвана защитить от коронавируса Путина.
Согласно последним официальным данным, число инфицированных SARS-CoV-2 в России превысило 561 тысячу человек. За последний день число зараженных увеличилось на 7790 человек. Это самые низкие показатели с начала мая. Почти 314 000 россиян, согласно официальным данным, выздоровели и 7660 — умерли.
В адрес российских властей уже многократно выдвигались обвинения в том, что они приукрашивают статистику по коронавирусу. Власти РФ отвергают эту критику. ВОЗ также полагает, что российские данные отражают реальную ситуацию, поскольку масштабы тестирования в России заметно увеличились.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что РФ продолжает отождествлять себя с развалившимся СССР и болезненно относится к словам правды по поводу Второй мировой войны. Именно этим вызвана «обида» президента России Владимира Путина по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вина за развязывание войны лежит как на фашистах, так и на коммунистах.
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