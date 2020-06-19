Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в отношения с ЕС не желает ограничиваться «Восточным партнерством» и требует полноправного членства в Евросоюзе.

Об этом он сказал 18 июня во время проходившего в видеорежиме саммита Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС, сообщили в Офисе президента.

«Восточное партнерство» не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе «четырех свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что изначально целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Ответ от руководства Евросоюза не заставил себя долго ждать.

В частности, когда во время онлайн-брифинга по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и «Восточного партнерства» президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен спросили, как ЕС может помочь Украине получить долгосрочную перспективу членства в рамках «Восточного партнерства», она ответила, что на пути сближения Украины с Европейским Союзом сначала надо полноценно выполнить Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, передает УНИАН.

«Мы находимся на стадии, когда, во-первых, важно полноценно воплотить соглашения о зоне свободной торговли, которые мы имеем (Соглашения об ассоциации) с теми странами, которые являются ближайшими к нам, чтобы использовать в полном объеме все, что возможно в рамках соглашений, которые были подписаны обеими сторонами. Сейчас это важно», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, вчера обсуждалось будущее на следующие десять лет.

«Мы хотим сделать шаг вперед, мы хотим усилить отношения, мы хотим улучшить их», — сказала президент ЕК. Также, по ее словам, реализация определенных пяти приоритетов будет сближать страны ЕС и «Восточного партнерства».

«Мы считаем, что со временем мы должны укрепить отношения и улучшить уровень ассоциации и близость между этими шестью странами и особенно с теми, которые даже более ближе», — сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель добавил, что действующие Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой имеют «огромный потенциал».

«Мы хотим улучшить отношения, поскольку это партнерство является стратегическим для нас, и именно поэтому мы считаем, что пять направлений, которые мы определили, являются правильными для того, чтобы улучшить и укрепить отношения с этими странами», — сказал Мишель.

Как известно, «Восточное партнерство» является политической инициативой, основанной на пражском саммите в мае 2009 года и направлено на сближение с ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ.

Также напомним, что в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 18 июня, Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма, ранее одобренные послами Евросоюза.

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