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На сельском хозяйстве можно будет поставить крест: ученый рассказал, что будет с обезвоженным Крымом
Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар, ранее заявлявший, что для восстановления почвы в Крыму понадобятся 5−6 лет поставок воды с материковой Украины, считает, что на крымском сельском хозяйстве можно будет поставить крест.
В интервью изданию «Настоящее внемя» он, в частности, напомнил, что до аннексии украинского Крыма 80 процентов воды обеспечивались подачей по Северо-Крымскому каналу, а 20 процентов приходились на внутренние источники.
По его словам, объем воды, поставлявшийся на полуостров с материковой Украины, составлял порядка 300 «кубов» в секунду. Это сравнимо по объемам с содержимым пяти железнодорожных цистерн.
«Этой воды нет. Да, есть подземная вода, она эксплуатируется. Но чем больше мы эксплуатируем пресные подземные воды, а их там не так много, тем больше меняем все гидродинамические условия водоносных горизонтов, мы подтягиваем нижние солоноватые воды, которые будут загрязнять питьевые горизонты. За счет перераспределения пластового давления упадут уровни грунтовых вод», — утверждает ученый.
По его мнению, это приводит к засолению и деградации почвы: «Все опять уйдет в солончаки, потому что не будет промывного режима, и Крыму настанет швах. На сельском хозяйстве можно будет поставить крест».
Юрий Медовар отмечает, что о подобном сценарии нужно было задуматься еще в 2014 году. «Есть понятие „теория рисков“, по которому можно было оценить: а что будет, если Украина отрежет поступление воды в Крым, как можно ее компенсировать? Ребята, да никак нельзя. Где взять эти 80%? Основной источник-то был именно Северо-Крымский канал, поэтому и сделали его, поэтому в 1954 году Крым и перешел в состав Украины, чтобы он был связан с материком», — добавил ученый.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что поставки воды в аннексированный Крым возобновят после того, как Россия освободит захваченные территории Донбасса и вернет Украине полуостров.155
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..