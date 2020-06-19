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Происшествия

Врачи отказали в кесаревом: украинка при родах потеряла здорового ребенка

9:00 19 июня 2020
Младенец

В Кировоградской области полиция проводит досудебное расследование смерти новорожденного мальчика, маме которой врачи районной больницы отказали в кесаревом сечении. Ранее в Тернополе двух медиков обвинили в смерти четырехлетнего мальчика.

Как пишет «Обозреватель», у 34-летней Яны Глушко это была первая беременность, которая протекала нормально. 7 июня она оказалась в роддоме, где следующие 17 часов с огромным трудом пыталась родить ребенка. Женщина рассказала журналистам об адской боли, о своих просьбах сделать ей кесарево сечение, на что медики отвечали, мол, «все под контролем».

Когда наконец-то начались схватки, то ребенка, по словам женщины, из нее «буквально выдавливали», а потом отнесли его в отделение интенсивной терапии. Позже мама женщины сообщила, что мальчик умер.

«Малыш родился весом 5 кг 400 гр. Был здоров. И когда они сказали, что понесли его в интенсивную терапию, то появилась надежда. Все врачи ушли, я осталась одна с медсестрой, которая ставила мне капельницу и плакала. Я не понимала, почему она плачет», — вспоминает Яна Глушко.

Тело малыша отправили на экспертизу, которая выяснила, что ребенок родился здоровым и доношенным, и что причиной его смерти стала асфиксия.

Отмечается, что в Маловисковской районной больнице сообщили о внутренней проверке, однако предварительно решили, что причин для кесарева сечения не было и посчитали смерть новорожденного несчастным случаем.

В полиции Кировоградской области информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским сотрудником).

Эксклюзивный материал об ужасном случае в Энергодаре, где умерла 34-летняя роженица, а тело ее ребенка «потерялось», читайте на сайте «ФАКТОВ».

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