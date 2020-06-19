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Происшествия

Мэр Конотопа Семенихин нашел в машине пять гранат и сделал первое заявление (видео)

9:19 19 июня 2020
Гранаты и Семенихин

Мэр Конотопа Артем Семенихин, которого сильно избили прошлым летом, нашел в своем автомобиле, стоявшем в гараже, пять гранат.

Как сообщают в ГУНП в Сумской области, мэр Конотопа позвонил в полицию около 23:00 и сообщил, что нашел в багажном отделении своего авто пять гранат без запалов.

Взрывоопасные предметы были упакованы и перемотаны изолентой. Сверток находился на месте запасного колеса.

На место выезжало руководство Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

«Следователи решают вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в полиции.

Артем Семенихин, записавший видео в своем гараже, уточнил, что среди найденных гранат — четыре РГД-5 и одна Ф-1.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Артем Семениних после избиения записал в больнице видеообращение, в котором назвал людей, которых он подозревает в нападении.

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