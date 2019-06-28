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Зверски избитый экс-мэр Конотопа назвал имя нардепа, которого считает заказчиком нападения (видео)
Жестоко избитый экс-мэр Конотопа Артем Семенихин, которого перевезли из Сумской области в Киев, записал видеообращение, назвав имена людей, которых он подозревает в нападении.
По словам Артема Семенихина, его хотели убить. Теперь он находится в столичном лечебном учреждении под охраной. Экс-мэр Конотопа сказал, что медики обнаружили у него несколько трещин в черепе и перелом позвонка шеи. По его словам, причастным к организации покушения на него может быть баллотирующийся в Верховную Раду Игорь Молоток.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Артема Семенихина напали около часа ночи, когда он возвращался домой. С тяжкими телесными повреждениями пострадавшего поместили в реанимационное отделение. Его коллеги связали нападение с политической деятельностью Семенихина.
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