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Украина

Зверски избитый экс-мэр Конотопа назвал имя нардепа, которого считает заказчиком нападения (видео)

13:55 28 июня 2019 42
Артем Семенихин
Инф. «ФАКТОВ»

Жестоко избитый экс-мэр Конотопа Артем Семенихин, которого перевезли из Сумской области в Киев, записал видеообращение, назвав имена людей, которых он подозревает в нападении.

По словам Артема Семенихина, его хотели убить. Теперь он находится в столичном лечебном учреждении под охраной. Экс-мэр Конотопа сказал, что медики обнаружили у него несколько трещин в черепе и перелом позвонка шеи. По его словам, причастным к организации покушения на него может быть баллотирующийся в Верховную Раду Игорь Молоток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Артема Семенихина напали около часа ночи, когда он возвращался домой. С тяжкими телесными повреждениями пострадавшего поместили в реанимационное отделение. Его коллеги связали нападение с политической деятельностью Семенихина.

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