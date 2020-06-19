26.62 / 26.83 29.67 / 30.09
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Слава Каминская обустроила бассейн на балконе (фото)

11:52 19 июня 2020
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, рассекретившая недавно имя своего бойфренда, показала, как отдыхает, загорает и купается, не выходя из дома. Певица обустроила бассейн прямо на террасе многоэтажки в Киеве, где с радостью плещутся ее дети — 5-летний сын Леон и 4-летняя дочка Лаура. Слава и сама не упускает возможности охладиться в эти жаркие летние дни. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она желтом купальнике отдыхает вместе с дочкой.

«У нас тут своя Марбелья», — написала Слава под фото.

Ранее Слава Каминская выбиралась на пляж в загородный комплекс, по этому случаю она облачилась в свадебное платье.

Напомним, в связи с карантином звезды шоу-бизнеса проводят вынужденные каникулы дома, или путешествуют по Украине. Потап и Настя Каменских проводят время в своем загородном доме, где есть просторный двор и бассейн.

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Голубовская Ольга

Такой же коллапс, как в Италии: доктор-инфекционист Голубовская призывает "срочно готовить клиники"

Место падения

В центре Киева женщина выпрыгнула с ребенком в окно: фото с места жуткого ЧП

Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Слава Каминская обустроила бассейн на балконе (фото)

венгерский и украинский паспорта

Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный «венгерский» район

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер