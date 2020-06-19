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Слава Каминская обустроила бассейн на балконе (фото)
Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, рассекретившая недавно имя своего бойфренда, показала, как отдыхает, загорает и купается, не выходя из дома. Певица обустроила бассейн прямо на террасе многоэтажки в Киеве, где с радостью плещутся ее дети — 5-летний сын Леон и 4-летняя дочка Лаура. Слава и сама не упускает возможности охладиться в эти жаркие летние дни. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она желтом купальнике отдыхает вместе с дочкой.
«У нас тут своя Марбелья», — написала Слава под фото.
Ранее Слава Каминская выбиралась на пляж в загородный комплекс, по этому случаю она облачилась в свадебное платье.
Напомним, в связи с карантином звезды шоу-бизнеса проводят вынужденные каникулы дома, или путешествуют по Украине. Потап и Настя Каменских проводят время в своем загородном доме, где есть просторный двор и бассейн.64
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