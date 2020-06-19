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В Карпатах на велосипеде: Ирина Федишин рассказала, как проводит отпуск с семьей (фото)
Популярная певица Ирина Федишин, освоившая ранее новый вид транспорта — сигвей, вместе с мужем и двумя сыновьями отправилась в летний отпуск. Поскольку в связи с карантином границы закрыты и заморские курорты недоступны, артистка решила отправиться в Карпаты. Они остановились в эко-отеле в Славском, среди леса и зелени. Своими эмоциями и яркими фото Федишин делится в сети.
«Наслаждаемся природой, дышим свежим воздухом, сидим возле речки и наслаждаемся временем, проведенным вместе», — рассказала Ирина.
Все вместе они активно проводят время, катаются среди гор на велосипеде. Певица говорит, что получила от этого огромное удовольствие, ведь раньше на такие простые радости не хватало времени.
«По-настоящему каталась еще в детстве. Однажды упала: зеленка, йод, слезы. И все зажило и забылось. Теперь с улыбкой вспоминаю тот случай. Сегодня хорошо покаталась. Даже не ожидала, что будут такие крутые эмоции», — поделилась Федишин.
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