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Ирина Федишин «оседлала» новый транспорт (видео)

11:37 4 июня 2020
Ирина Федишин

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно подарила отцу дорогой автомобиль, сама решила освоить незнакомый для нее вид транспорта.

Певица «оседлала» сигвей и показала видео со своим первым опытом катания.

«Так, выезжаем на прогулку», — комментирует Ирина свой выход с сыновьями со двора. Старший мальчик выходит с велосипедом, младший — с камерой, а их мама стоит на сигвее.

Сперва Ирина держится за забор, боится, но позже едет даже без рук. «Я — птица», — кричит она на видео.

Поклонники певицы похвалили Ирину и порадовались вместе с ней. «Класс! У мамы больше счастья, чем у сыновей», — пишут они.

Но нашлись и комментаторы, которые напомнили Ирине, сколько переломов получили люди, катаясь на сигвеях. «Осторожно», — просят они.

Напомним, что в декабре прошлого года Федишин и ее муж попали в ДТП.

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