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Деньги

Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам

13:30 19 июня 2020
Деньги

Кабинет министров Украины постановил продолжать выплаты внутренним переселенцам во время карантина. Это касается выплат на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ. Ранее известный юрист дал полезные советы тем, кто задолжал за коммуналку.

Постановление о выплатах опубликовал правительственный портал. Изменения предусматривают, что выплаты продолжаются в течение карантина и один месяц после его отмены. Для этого не нужно обращаться после истечения шестимесячного срока.

Органы соцзащиты должны в течение месяца после отмены карантина перерассчитать выплаты на основании поданных переселенцем заявления и документов. Если выплата окажется больше положенной, то разница будет изыматься.

Также уточняется, что при потере переселенцем работы положение о прекращении выплат не применяется, пока действует карантин, и на протяжении месяца после его отмены.

Ранее Кабмин установил выплаты медикам, которые пострадали при борьбе с коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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