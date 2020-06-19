Здоровье и медицина

«Дочке, которая при рождении весила 750 граммов, уже два года, и со здоровьем у нее все хорошо»

Малышка Диана активно «воркует», помогая маме давать интервью. Ее звонкий голосок остается в диктофонной записи.

— Дочка умеет говорить около тридцати слов, но любимое — «папа», — смеется мама девочки Снежана. — Папина дочка! Ползать Дианочка начала в семь месяцев, пошла — в год и три месяца. Она совсем немного отставала от графика здоровых доношенных деток.

— Но ведь Диана очень ранняя птичка!

— Да. Появилась на свет на 27-й неделе беременности. Мы совсем этого не ожидали. Первая беременность у меня протекала нормально, старшая дочка Сашенька родилась в срок. И когда через полтора года я вновь забеременела, то считала себя опытной мамой. И не побоялась отправиться поездом к родителям. Правда, поехала с братом. Ближе к ночи у меня поднялась температура, началось кровотечение, боль в животе. Начальник поезда связался с ближайшей станцией Синельниково и вызвал скорую. В районной больнице мне оказали первую помощь, а затем отправили в Днепр в перинатальный центр. Продлить беременность не удалось. Начались роды — и 16 апреля 2018 года на свет появилась дочка.

— Вам сразу ее показали?

— Нет. Я увидела ее через три часа, когда она уже лежала в кувезе, была подключена к аппарату ИВЛ. Такая крошечная! Рост — 30 сантиметров, вес — 750 граммов. Кстати, малышка родилась в околоплодном пузыре. Пока пузырь двигался по родовым путям, его не стали прокалывать, чтобы девочке не навредить. А сделали это, когда она уже «выпорхнула». Как говорят, Диана родилась «в рубашке».

Рост девочки при рождении был 30 сантиметров, а длина ножки не больше указательного пальца доктора

— Вы знали, какие проблемы со здоровьем бывают у глубоко недоношенных деток?

— Да. Я сама медик и понимаю, что у преждевременно родившихся малышей органы и системы незрелые. Поэтому, чтобы дочка смогла дышать, ей ввели препарат, помогающий легким развернуться — сурфактант. Я с первых дней сцеживала грудное молоко. Дочку кормили им через зонд, вливая буквально по несколько капель. Но вес малышка набирала очень медленно. Самостоятельно дышать не могла, были проблемы с сердечком. И через три недели после рождения стало ясно, что нужна операция на сердце, чтобы перевязать открытый артериальный проток. Этот порок удалось устранить, после чего дышать Диана стала гораздо лучше, и через некоторое время ее перевели на неинвазивный аппарат, поддерживающий дыхание.

Диана находилась на искусственной вентиляции легких 45 суток

Понадобилось в общей сложности четыре месяца (!), чтобы нас могли выписать из больницы. Затем мы отправились домой, в Киев. Конечно, это еще не было полным выздоровлением. Но уверена: врачи Днепропетровского перинатального центра сделали все возможное и даже невозможное, чтобы спасти нашего ребенка. Теперь мы ездим к ним в гости и с удовольствием демонстрируем свои успехи, посылая видео и фото. Хвастаемся!

— Нам очень приятно получать подобные отчеты о проделанной работе, — говорит заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Днепропетровского перинатального центра Елена Верещак. — Такие детки, как Диана, становятся нашей радостью и гордостью. Рассказываем об этой девочке тем мамам, которым сегодня приходится проходить через испытания. Мы пользуемся самыми современными технологиями выхаживания крошечных пациентов, и результаты поражают даже нас самих: если раньше удавалось спасать около 65 процентов новорожденных весом до одного килограмма, то теперь — 90—92 процента, а тех недоношенных деток, которые родились с весом больше килограмма, выхаживаем в 98 процентах случаев. Погибают малыши с тяжелыми врожденными пороками, несовместимыми с жизнью. Конечно, у глубоко недоношенных детей практически всегда есть проблемы со здоровьем. Но их чаще всего можно преодолеть, если врачи действуют правильно, а родители настойчивы в своем желании победить болезни. У нас таких большинство.

«Врачи должны спасать ребенка, родившегося начиная с 22-й недели беременности, вес которого 500 граммов и более»

Диана пробыла на аппарате искусственной вентиляции легких 45 суток.

— Это очень много для таких малышей, но в конце концов нам удалось научить ее дышать самостоятельно, — продолжает Елена Верещак. — Конечно, была и объективная причина тяжелого состояния: из-за порока сердца смешивалась венозная и артериальная кровь. Кардиохирурги выполнили операцию на открытом сердце, которая прошла успешно. Когда Диана вернулась после операции к нам в отделение, она стала дышать гораздо лучше, хотя поначалу без помощи неинвазивного аппарата обойтись не удавалось. А затем отказались и от него.

«На этом фото, сделанном в прошлом году, Дианочке годик, — говорит Елена Верещак (на фото справа). — Для нас большая радость, когда приезжают семьи с детьми, чья жизнь висела на волоске. Радуемся их успехам и рассказываем о них мамам, чьи дети сейчас в критическом состоянии»

— Но на этом беды не закончились?

— Развилось довольно частое офтальмологическое осложнение — ретинопатия новорожденных. Это очень опасное заболевание, и, если срочно не выполнить лазерную коррекцию (приваривание сетчатки), ребенок может ослепнуть. По всем протоколам офтольмологи должны регулярно осматривать преждевременно родившихся детей, чтобы не пропустить ретинопатию. Диане все сделали вовремя.

— Как малышка набирала вес?

— Постепенно. В месяц весила один килограмм. А выписывали мы ее почти в четыре месяца, и вес был уже 2 килограмма 400 граммов. Почти полновесный ребенок!

— Скольким маловесным детками удается помочь в вашем отделении?

— Ежегодно выхаживаем 50—60 тех, кто родился весом меньше килограмма. С 2007 года, согласно приказу Минздрава, врачи обязаны спасать ребенка, родившегося начиная с 22-й недели беременности и весом от 500 граммов. До этого приказа тех, кто появился на свет до 28-й недели беременности, принято было называть «плод» и считать, что произошел самопроизвольный аборт. Детей не спасали. Да и возможности такой не было. Например, наше отделение открылось на базе роддома в 2012 году. Оно входит в программу «Колыбели надежды» Фонда Виктора Пинчука. И именно благодаря отличному техническому оснащению отделения, постоянному обучению врачей и медсестер во время семинаров, которые организует фонд, нам удается то, о чем раньше и мечтать было невозможно: не только спасать самых маленьких новорожденных, но и уберегать их от инвалидности.

«Малышу полезно спать на матрасике, наполненном гречневой крупой»

— Как старшая сестричка отнеслась к появлению младшей? — спрашиваю Снежану.

— Поначалу с интересом. Муж ведь снял в Днепре квартиру рядом с больницей и жил там с Сашенькой. А я бегала между дочками: то несу младшей сцеженное молоко, то мчусь к старшей, чтобы спеть песенку и уложить спать. После выписки мы еще три дня не уезжали в Киев: врачи хотели убедиться, что дорога для ребенка не опасна. А когда вернулись домой, Саша увидела у нас в комнате чью-то кроватку, почувствовала, что внимание мы уделяем не ей одной, стала немного ревновать. Но теперь все прошло. Зато Диана учится всему у сестрички и, наверное, поэтому быстрее развивается.

— Девочке и сейчас необходимо постоянно находиться под наблюдением врачей?

— Уже нет. Хотя офтальмолога мы будем посещать регулярно, каждые полгода. А с неврологом тесно контактировали до года. Нашли удивительного специалиста! Лариса Петровна Яковлева работает с самыми сложными детками. Она объяснила, что именно в первый год жизни можно многое исправить, откорректировать состояние, если выполнять все рекомендации врача: делать с ребенком специальные упражнения, проходить курс массажа, правильно подбирать игрушки.

— И как это делать?

— Хороши погремушки с пупырышками: когда ребенок их берет, то на ладошках массируются биологически активные точки. Оказывается, для развития зрения полезно, чтобы у ребенка были контрастные черно-белые игрушки. Мы такие нашли. Но, если кто-то и не найдет, не беда: можно оклеить черным и белым скотчем любые. Или вот еще совет: укладывать ребенка спать на матрасик, наполненный крупой, например, гречневой. И сшить для него подушку: по форме такую, как рекомендуют беременным, — полукруглую, только меньше по размеру. В ней ребенок будет, как в гнездышке.

Очень помог массаж. Мы заметили, что после каждого курса (а прошли мы до года четыре, по десять сеансов каждый) происходил рывок вперед. Например, после одного дочка научилась ползать, после другого пошла. Врач советовала играть с ребенком так: вместе строить пирамидку и предлагать ее свалить. Это так весело! Есть и запреты. Не стоит использовать приспособления-качельки для укачивания ребенка. Ни в коем случае не надо ставить ребенка в ходунки. По словам врача, они запрещены как детям, у которых есть неврологические проблемы, так и здоровым. Наш ребенок уже здоров.

Сейчас малышка во всем старается догнать сверстников

…Снежана вспоминает, как сразу после родов акушерка торопила ее: «Дайте ребенку имя. Боимся, что девочка не выживет».

— Тогда мы выбрали дочке имя Диана, — продолжает Снежана. — Прочли, что в переводе с древнегреческого оно означает «божественная», а еще «посланница здоровья и благодеяния». Нам показалось, что это как раз то, что нужно нашей девочке. Имя заряжает энергией, дает здоровье.

— А какой у Дианы характер? Она воительница?

— Скорее, наблюдательница. Ей все интересно, но она не бросается осваивать что-то новое. Сначала присматривается и принимает решение. Смышленая. У нее хорошо развита мелкая моторика: любит нанизывать деревянные бусы на шнурочек. А ведь уже в Киеве одна врач-невролог, к которой мы обратились, убеждала, что недоношенные маловесные дети нормальными не бывают, говорила, что это обязательно вскоре проявится.

— И что вы ответили?

— Пошли к другому доктору. И рады, что так поступили. Главное — верить, что все будет хорошо, но не сидеть сложа руки, а работать, помогая ребенку преодолевать трудности.

О том, как украинские врачи выхаживают глубоко недоношенных детей, читайте в публикации «Нам удалось спасти жизнь малышке, которая при рождении весила 620 граммов».

Фото из семейного альбома

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter