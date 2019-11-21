«Сын родился весом 850 граммов»: как в Украине выхаживают глубоко недоношенных детей

Здоровье и медицина

Давиду, которого спасали специалисты Тернопольского областного перинатального центра «Мати і дитина», на днях исполнится год. В Украине каждый десятый ребенок появляется на свет глубоко недоношенным и требует особого внимания врачей

Давид уже умеет агукать, рассматривает и перекладывает из одной ручки в другую игрушки, ползает, стараясь догнать сестричку Диану, которой три с половиной года.

— Мы следим за тем, чтобы все умения сына соответствовали его возрасту, но не календарному, а биологическому, — говорит мама ребенка Виктория. — Давид у нас «торопыжка», родился на пятом месяце беременности. Это было для нас с мужем шоком. Мы ведь опытные родители: дочка появилась на свет вовремя, роды прошли без осложнений, она сразу закричала и получила по шкале Апгар отличную оценку. Я была уверена, что и с сыном все будет так же. Поэтому, когда так рано начались схватки, не поверила. Но сестра — она у меня медик — настояла на том, что надо ехать в роддом. Роды были стремительные, ребенок не закричал, и я даже не могла понять, жив ли сын. Все происходило, как во сне…

— И когда вы впервые увидели ребенка?

— На второй день. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких и был невероятно маленьким. Я даже не представляла себе, что врачи умеют спасать таких крох. Давид весил 850 граммов. Глазки у малыша еще несколько дней не открывались, плакать у него не было сил. У меня тоже…

— Но мамам, которые приходят в детскую реанимацию, плакать и не разрешают…

— Да. Врачи и медсестрички, работающие в реанимации Тернопольского перинатального центра, просят мам настраиваться позитивно и этим помогать своим малышам. Обстановка создается такая, что, несмотря на шок, ты должен думать только о хорошем.

Таких деток, как Давид, заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Неля Скубенко называет ранними пташками. Благодаря новым технологиям, современной медицинской аппаратуре во всем мире учатся спасать преждевременно родившихся малышей. Раньше это было невозможно.

— Я помню всех своих сложных пациентов, — говорит Неля Владимировна. — И крошечного Давида, безусловно, тоже запомню на всю жизнь. На свет он появился, когда у мамы шла 25-я неделя беременности. Бездыханный ребенок, с сильной отечностью, очень низким гемоглобином, что могло говорить о каком-то внутреннем кровотечении… О том, есть ли шансы на спасение, не нам судить: мы, врачи, должны делать все, что в наших силах, чтобы использовать даже один шанс из тысячи. Сохранять жизнь глубоко недоношенным деткам помогает проект «Колыбели надежды» фонда Виктора Пинчука. О таких малышах, как Давид, мы говорим: «Дети, спасенные любовью». Нашей и родительской…

«В отделении реанимации мне на живот выкладывали голенького Давида, не отключая малыша от дыхательного аппарата»

О методе «кенгуру», который применяется по всему миру для выхаживания проблемных и преждевременно родившихся детей, знают и в Украине. Давид вскоре после появления на свет тоже стал «кенгуренком».

— Доказано, что для ребенка контакт с мамой, свидания с папой имеют огромное значение, — говорит мама Давида Виктория. — Тернопольские врачи выкладывали мне на грудь голенького сынулю, и так мы вместе лежали по несколько часов. В это время он еще был подключен к дыхательному аппарату. Как только следящая аппаратура начинала пищать, тут же врач или медсестра проверяли, что случилось — не сбилось ли дыхание, не нарушился ли сердечный ритм. А еще я разговаривала с сыном, рассказывала, что мы его очень ждали, любим и хотим, чтобы он поскорее начал дышать самостоятельно, что дома у него есть сестричка и скоро он с ней познакомится. Сидя рядом с кувезом, я читала Давиду сказки.

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— А как ребенка кормили?

— В первые несколько суток питание ему вводили внутривенно. Сосательного рефлекса не было, поэтому кормили сына через зонд — специальные смеси поступали в желудочек. Затем, когда у меня появилось грудное молоко, мы даже ночью привозили его в шприце. На одно кормление поначалу требовался лишь один грамм!

Мы пробыли в отделении реанимации новорожденных «Мати і дитина» месяц. Врачи и медсестры ни разу не позволили нам впасть в отчаяние. Их вера в то, что с ребенком все будет хорошо, передается и родителям. А эта вера базируется на высоком профессионализме, на желании и умении применять самые современные подходы выхаживания малышей, родившихся глубоко недоношенными, маловесными.

— Вы с Давидом сколько месяцев провели в больнице?

— Месяц в реанимации новорожденных в одной больнице и больше месяца в другой.

— А как дочка перенесла этот сложный период?

— Поначалу не могла понять, куда делась мама. С Дианой оставались прабабушка, другие родственники, друзья. Но мне самой в первые, самые трудные недели, именно Диана помогала справляться с негативными эмоциями. Из реанимации я приходила домой расстроенная, разбитая, хотелось плакать, а дочка так радовалась моему появлению, щебетала… Мы объяснили ей, что у нее родился братик, но он пока в больнице. А Диана тут же потребовала: «Давайте заберем его домой!» В результате так и случилось. Сейчас дети уже играют вместе. «Ползи ко мне!» — предлагает Диана малышу. Она всегда называет его нежно — Давидик.

«Диана и Давид любят играть вместе, — говорит Виктория. — Мы с мужем делаем все, чтобы уделять обоим детям достаточно внимания»

— И не ревнует?

— Немного. Ведь пока нам приходится тратить время на то, чтобы физически и психологически Давид не отстал от сверстников. Нельзя упустить ни одной мелочи. С сыном занимается физиотерапевт. Мы получаем домашние задания от доктора. Есть много полезных упражнений, развивающих игрушек. Всем родителям важно знать, какие игрушки помогают восстанавливать рефлексы, развивают определенные навыки, а от каких лучше отказаться, потому что они лишь загромождают пространство. Тот путь, который мы как родители прошли вместе с нашим малышом за год его жизни, оказался очень важным. Но пока мы продолжаем каждый месяц сдавать своеобразный экзамен: сын показывает врачу, чему научился, а мы, родители, — чему его научили. Для всех это ежедневный труд.

«Спасать „торопыжку“ гораздо сложнее, если родители не верят в успех»

Вязаные осьминожки — главные игрушки для деток, появившихся на свет раньше срока.

— Не знаем, у кого и когда возникла эта идея, но мы заметили: крохи буквально с первых недель жизни хватают руками нитяные щупальца, которые, видимо, напоминают им общую с мамой пуповину, — продолжает Неля Скубенко. — Представьте: ребенку надо было еще три-четыре месяца находиться в мамином животе, а он уже родился. Наша задача — имитировать внутриутробное пребывание, доращивая малыша до нужного срока. Это удается благодаря специальным кувезам, современным дыхательным аппаратам, особому температурному режиму, освещению. Мы стали 19-м центром, оснащенным по программе «Колиски надії», и вскоре отметим юбилей — десять лет. За это время удалось спасти более двух тысяч самых сложных малышей. А в Украине уже действует 35 таких центров. Цифра спасенных в них детей поражает — свыше 50 тысяч. К тому же ежегодно проводятся тренинги для врачей и медсестер, на которые Фонд Пинчука приглашает зарубежных специалистов самого высокого уровня. Это очень помогает в работе.

Родители окрестили Давида, когда ему исполнилось шесть месяцев. В это время малыш уже хорошо набирал вес и знакомился с первыми игрушками — такими, как вязаный осьминожек

— Кто был самым «легковесным» пациентом?

— Девочка, появившаяся на свет на 24-й неделе беременности, весила 510 (!) граммов. Вскоре Анечке исполнится семь лет, она ходит в первый класс. На днях вместе с мамой побывала у нас на празднике, посвященном Всемирному дню преждевременно родившегося ребенка. В этом году с нами отметили этот день более 40 семей.

«Анечке, которая весила при рождении 510 (!) граммов, вскоре исполнится семь лет и она учится в первом классе, — говорит Неля Скубенко (на фото справа). — Девочка радует своими успехами, а недавно вместе с мамой побывала у нас на празднике, посвященном Всемирному дню преждевременно родившихся детей». Фото со страницы Нели СКУБЕНКО в Facebook

…История спасения Анечки невероятная. Ночью в реанимацию новорожденных позвонили из гинекологического отделения: «Заберите в реанимацию ребенка, он жив, хотя срок очень маленький». Декабрь, на улице минус 21 градус. А в больнице ремонт, переход между корпусами закрыт. Значит, малышку надо нести из отделения в отделение… через двор. Дежурный врач хватает теплую грелку, «тревожный чемоданчик», и, накинув дубленку, в одних тапочках бежит за ребенком. Каждая секунда дорога: остановится дыхание — и малышку не спасти. Но все обошлось: врач доставил Анечку, упрятав вместе с грелкой под дубленку. Затем потянулись недели и месяцы выхаживания ребенка. Но что удивительно, несмотря на свои 510 граммов, девчушка хорошо воспринимала препараты, откликалась на лечение и очень помогала врачам своей волей к жизни.

— У таких малышей уже чувствуется характер? — спрашиваю Нелю Скубенко.

— Да. А еще они дети своих родителей. Когда общаешься с мамой и папой, видишь, в кого ребенок. Спасать «торопыжку» гораздо сложнее, если родители не верят в успех. Анины упорно за нее боролись. И достижения были налицо: в полтора года Анечка уже ела вилкой, в три с интересом смотрела мультики, рисовала. Родители занимались с ней по методике Монтессори, водили в бассейн, на иппотерапию (катание на лошади), на танцы. Малыши, которых мы выписываем домой, могут рассчитывать уже только на себя и на маму с папой. Тем радостнее видеть спасенных нами деток здоровыми и счастливыми. Конечно, так бывает не всегда. Но все чаще благодаря новым технологиям выхаживания.

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