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Грозился застрелить на месте: в Киеве вооруженный автохам устроил дорожное ЧП (фото)
В Киеве на улице Героев Сталинграда водитель Toyota Avensis пытался перестроиться с правого ряда, «подрезая» автомобиль другого участника движения, а после его противодействия угрожал применить огнестрельное оружие. Напомним, ранее в Харькове аналогичный конфликт между водителями завершился стрельбой.
Как сообщил в сети блогер Александр Флинт, на его возмущение обидчик выхватил пистолет, угрожая смертью. Об этом Флинт сообщил патрульным.
«Пока ожидали приезда оперативной группы, мужчина подошел ко мне и сообщил, что он «большой человек в Укроборонпроме», и что он «все порешает», а мне, «сопляку, не надо было в это лезть», — рассказал о дальнейших приключениях водитель.
На вопрос полицейских, откуда оружие, мужчина ответил, что нашел его …20 лет назад.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве ссора между водителями Toyota Land Cruiser Prado и Lexus из-за парковки автомобилей закончилась стрельбой из травматического оружия.377
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