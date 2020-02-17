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Происшествия

Драка со стрельбой из-за «парковки по-женски»: подробности ЧП в Николаеве

15:57 17 февраля 2020 105
Драка со стрельбой из-за «парковки по-женски»: подробности ЧП в Николаеве
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Утром 17 февраля в полицию поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по ул. Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие. Об этом"ФАКТАМ" сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. Выяснилось, что ссора возникла между водителями Toyota Land Cruiser Prado и Lexus из-за парковки автомобилей. Мужчина, управлявший автомобилем Toyota, достал пистолет и выстрелил в водительское окно автомобиля Lexus, предварительно — из травматического оружия. А пассажир из Lexus в ответ избил стрелявшего. (Напомним, недавно в Николаеве две компании устроили уличные разборки из-за женщины.)

Николаевское издание «Новости-N» со ссылкой на очевидцев конфликта излагает другую версию случившегося. Участниками инцидента стали две супружеские пары. Пожилая семья николаевцев на Toyota заезжала на «Макдрайв» за кофе. Прямо возле поворота к «Макдональдсу» был припаркован красный Lexus с одесскими номерами, в котором сидели парень и девушка. Водитель Toyota остановился и сказал девушке, сидевшей за рулем Lexus, что ее автомобиль припаркован с нарушением правил. На замечание та ответила в грубой форме. Завязалась словесная перепалка. Девушка даже ударила женщину — жену водителя Toyota, сидевшую на переднем пассажирском сиденье.

Муж дамы на Lexus, сидевший рядом с ней, выскочил из автомобиля и начал избивать 70-летнего водителя Toyota. Пожилой мужчина упал, после чего пассажир продолжил бить его ногами. Избитый николаевец сумел подняться, подошел к машине, взял травматический револьвер и произвел несколько выстрелов через водительское окно в своего обидчика.

Конфликт прекратился только с прибытием наряда полиции. Патрульные развели конфликтующие стороны и вызвали следственно-оперативную группу. Всех участников драки увезли в райотдел.

В результате инцидента водитель Toyota получил множественные ушибы и ссадины рук, головы и туловища, а у пассажира Lexus прострелена куртка.

Как развивались события на самом деле, предстоит установить следствию.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали об инциденте в Киеве: возле станции метро «Почайна» подрались водитель троллейбуса и велосипедист — курьер службы по доставке еды. Очевидцы конфликта опубликовали видео в соцсети.

А накануне в столице водители маршруток устроили кулачные бои, поспорив из-за инцидента на дороге.

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