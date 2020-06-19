Украина

Украина возобновила международное автобусное сообщение, но есть нюансы

Государственная пограничная служба Украины возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов. Напомним, лидерами по количеству заболевших в Украине остаются приграничные Львовская и Закарпатская области.

Как сообщил руководитель управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, решение приняли после совместного совещания с Министерством инфраструктуры.

«По результатам совещания руководитель Госпогранслужбы принял решение о пропуске автобусов», — сообщил генерал Лысюк.

Тем не менее условием пропуска пассажирских автобусов за границу является согласие на это обоих смежных стран. Например, украинские автобусы могут въезжать в Польшу, но следовать транзитом по территории этой страны не могут.

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Напомним, в конце мая водители т.н. «посылочных» автобусов заблокировали пункт пропуска «Тиса» на западной границе Украины.

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