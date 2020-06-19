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Гламур

Участница шоу «Топ-модель по-украински» заразилась коронавирусом

15:45 19 июня 2020
Арина Любителева

Участница популярного реалити-шоу «Топ-модель по-украински» Арина Любителева переболела коронавирусом. Девушка предполагает, что могла заразиться от подруги-врача. Но сразу даже не могла предположить, что подхватила именно COVID-19. Подробностями своего состояния, симптомами и методами лечения Арина рассказала на своей странице в Instagram.

«Я переболела COVID-19. После послабления карантина я решила увидеться с подругой на кофе. Она врач, когда мы увиделись, у нее было отличное самочувствие, а признаков коронавируса не было. Гуляли мы около часа на открытой территории, были в масках, сняли их только тогда, когда сели пить кофе в машине. Она ни разу не кашлянула и не чихнула, в отличии от меня. Но я брала ее телефон для того, чтобы сделать фото, наверно, так и заразилась», — предполагает Арина.

Она пишет, что почувствовала себя плохо уже через день. Сначала она чувствовала усталость и сонливость. Через два дня начала повышаться температура, появилась ломота в теле.

«Ломило кости, было даже не комфортно просто лежать в кровати. Утром температура 37.3, выпила терафлю, стало легче. К вечеру температура вернулась 37.5, начала кашлять, но горло не болело, то жарко, то холодно, перед сном температура 37.8. На четвертый день стало лучше, температуры не было, дикая усталость, сильный кашель. На седьмой день у меня полностью пропал вкус и запах», — поделилась подробностями Арина.

Даже в этот момент, она думала, что просто устала. Но когда ее подруга поделилась, что страдает такими же симптомами и ее тест на коронавирус оказался положительным, не осталось сомнений — это COVID-19. Тогда Арина обратилась к семейному врачу.

Затем она, предупредив персонал, что у нее может быть коронавирус, поехала в частную клинику, где у нее прямо в машине взяли анализы. Повторный тест она сделала через полторы недели, он показал отрицательный результат. В целом на восстановление Арине понадобилось три недели. Говорит, что никто из ее близких не заразился.

Напомним, первая леди Елена Зеленская также заразилась коронавирусом. Сначала она лечилась дома, а затем была госпитализирована в клинику с воспалением легких.

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