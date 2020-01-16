Шоу-бизнес

25-летняя Мальвина Чукля из небольшого села Байраки Черновицкой области много лет жила по написанному родителями сценарию. После окончания школы поступила в университет. Затем — работа, муж, ребенок… Но около года назад Мальвина поняла, что хочет стать моделью. Подала анкету на участие в проекте «Топ-модель по-украински» («Новый канал»), прошла кастинг и 17 недель боролась за право остаться в реалити и стать его победительницей. Читайте также: Двери проекта «Топ-модель по-украински» голой грудью открыть не получится, — Алла Костромичева

«Услышав от судей четыре „да“, очень удивилась»

— Профессия модели раньше казалась мне почему-то несерьезной, — призналась Мальвина. — Хотя, как и большинство высоких девушек (рост Мальвины 178 сантиметров. — Авт.), я не раз слышала фразу: «Такими длинными ногами надо по подиуму ходить». В студенческие годы я мечтала о модельной школе, но тогда в семье был сложный период — заболел отец, и мне совесть не позволяла просить денег на курсы. К тому же мне с детства внушали, что после школы нужно поступить в университет, получить диплом, устроиться на работу. Карьера модели в этот план совсем не вписывалась. Но где-то в глубине души мечта об этом всегда жила, а когда была в декрете, задумалась стать моделью уже всерьез.

— И вы решили прийти на проект…

— Подала анкету, записала видеоприветствие, прошла предкастинг. Старалась быть максимально открытой и раскрепощенной, хотя особо не рассчитывала, что своими разговорчиками могу кого-то зацепить. Потом меня пригласили на телекастинг. Пока ехала, прокручивала в голове варианты, почему мне скажут «нет». И когда услышала четыре «да», очень удивилась.

«Профессия модели раньше казалась мне почему-то несерьезной», — признается Мальвина

— С кем во время съемок находился ваш сын?

— По вечерам с мужем, днем — с родителями. Моя мама работает в школе, так что после обеда могла нянчить нашего сына. С малышом все время находился мой отец, но он инвалид, прикованный к коляске, поэтому бегать за непоседой не мог. В первой половине дня отцу помогала соседка.

— Во время проекта был тяжелый период, когда ваш отец умер, и вам пришлось уехать.

— Уехав домой на похороны, понимала, что надо принимать какое-то решение. Либо отказываться от участия в проекте, либо брать волю в кулак и возвращаться. До сих пор не могу дать ответ, что именно подтолкнуло меня продолжить участие в реалити. Наверное, так должно быть. Я верю в судьбу. Если уж получила шанс попасть на «Топ-модель по-украински», то нужно воспользоваться этой возможностью по максимуму. Возвращаться было очень сложно, но я ни о чем не жалею.

«Сейчас я кайфую, когда позирую», - говорит Мальвина

— У вас возникало желание покинуть проект?

— И не раз. Очень тяжело дались первые две недели — я оказалась оторванной от семьи и ребенка. Но понимала, что надо это перетерпеть и потом станет легче. Смотрела на некоторых участниц и думала: «Боже, я не смогу жить с ними в одной комнате и находиться вместе 24 часа в сутки». Возник непростой момент, когда проект покинула моя подруга Дарина Герасимчук — просто не с кем было поговорить.

«Меня критиковали эксперты, пытались уколоть обидными словами другие участницы»

— В некоторых конкурсах вам приходилось обнажаться перед камерами. Что чувствовали в эти моменты?

— Не могу сказать, что мне было стыдно, но, конечно же, некомфортно. Я знаю, что у меня не идеальная фигура. К тому же проект по телевизору смотрел муж, считающий, что мое тело позволено видеть только ему. Но в то же время я осознавала, что у меня на данный момент такая работа. Так что отбрасывала все свои сомнения и шла в кадр.

— И как в итоге отреагировал муж?

— Как ни странно, довольно спокойно. Я ожидала более выраженных негативных реакций. Когда вернулась после проекта домой, мы с ним поговорили, обсудили все происходившее на шоу и решили, что должны проще к этому относиться. В нашей семье кое-что изменилось. То, что раньше было абсолютно недопустимо, оказалось не таким уж и ужасным.

На самом деле ничего критичного на проекте не происходило. Я не светила голой грудью и не устраивала эротические фестивали. Наоборот, даже находясь в одном белье, вела себя скромно, так что мужу переживать было не из-за чего.

— Не смущало, что вы оказались самой взрослой участницей?

— В кастинге могут участвовать девушки от 16 до 30 лет. Поэтому мои 25 меня не особо смущали. Очень смешно, когда 16-летние девочки в соцсетях называют меня старой. Они даже не заметят, как пролетят годы, и им тоже будет по 25. Лишь когда совсем юные девушки, рассказывая что-то, к примеру, говорили: «Два года назад, когда мне было 14», я ловила себя на мысли, что мне 14 было 11 лет назад. Это представители уже совсем другого поколения, которых я иногда не понимаю. Поэтому не раз чувствовала себя в роли своих родителей, восклицавших: «А в наше время такого не было!»

— Было предчувствие, что станете победительницей реалити?

— Такие мысли посещали. Я действительно вкладывала в испытания всю себя. Держала в узде эмоции, боль из-за смерти отца. При этом очень скучала по сыну, а поведение некоторых девушек просто выбивало из колеи. Меня критиковали эксперты, пытались уколоть обидными словами другие участницы. Возникало много моментов, когда опускались руки, хотелось все бросить и уехать домой.

Но я боролась до последнего. Девочки считали меня сильной конкуренткой, эксперты отмечали на испытаниях, поэтому я стала чаще думать о том, что могу победить. Но самой лучшей себя не считала никогда. В этом сезоне был очень сильный состав полуфиналисток: Катя Куличенко, которая выросла и изменилась за время проекта, Наташа Масловская с опытом работы в модельном бизнесе. Но победа досталась мне.

— Что почувствовали, когда Алла Костромичева в финале назвала ваше имя?

— Услышав, что стала победительницей, подумала: «Почему поначалу в себя не верила и недооценивала свои возможности?» Хотелось, чтобы меня ущипнули, нужно было убедиться — это не сон. Развернулась к зрительному залу, где сидела моя семья, и сказала мужу: «Прикинь!» Никак не могла поверить, что это правда. Хотя понимала, что я этого заслуживаю, поскольку боролась, много трудилась, старалась. Победа — больше, чем просто первое место на проекте. В первую очередь это победа над собой и своей самооценкой.

Когда Алла Костромичева (в центре) назвала победительницей проекта Мальвину Чуклю (справа), девушка никак не могла поверить, что это правда

— Собираетесь продолжать работу модели?

— Конечно. Это занятие приносит мне удовольствие. Я кайфую, когда позирую. Но буду откровенной — тут многое зависит от типажа и востребованности. В Украине мой типаж не рассматривается как коммерческий. Не могу сказать, что я прямо нарасхват. Но есть предложения, хожу на кастинги, стараясь не упустить ни одной возможности. Заказчики хвалят, говорят, что довольны моей работой. Так что не падаю духом.

«Сейчас выгляжу намного лучше, чем в школьные и студенческие годы»

— Кстати, у вас когда-нибудь были проблемы с лишним весом?

— Особых проблем никогда не возникало. Разве что после девятого класса, когда я поступила в лицей, переехала от родителей в общежитие и начала топтать хлеб с вареньем. Знаете, как часто бывает: соседка ест, ну и ты за компанию. В тот период я поправилась килограммов на пять.

После рождения ребенка поняла, что нежелание заниматься спортом было моей большой ошибкой — тело оказалось не подготовленным к родам. Моя кожа была в растяжках, и я стала бороться с этим. Смотрела упражнения в Интернете и повторяла их самостоятельно. Так что сейчас выгляжу намного лучше, чем в школьные и студенческие годы.

Первыми Мальвину Чуклю поздравили муж и сын

— За время реалити похудели?

— В самом начале очень переживала, не могла ни есть, ни спать и прилично похудела. Но когда вернулась на проект после похорон отца, то впервые в жизни испытала на себе, что значит «заедание» стресса. Моментами просто не контролировала себя. После испытаний мы заезжали в супермаркет, и я покупала сладости. Когда сильно устаешь, кажется, что вкусненькая шоколадка тебя спасет. Но когда мы отправились на съемки в Турцию, я успокоилась. К тому же в поездке был бешеный график, и я начала худеть.

— Мальвина, кто дал вам такое красивое имя?

— Папа. Мальвиной он хотел назвать старшую дочь, но мама не разрешила. Думала, ему так нравится это имя, потому что Мальвиной звали какую-то его пассию. Но у папы была совсем другая история. Он рассказывал, когда был маленьким, его мама работала в единственном на весь район магазине и к ним приезжала бухгалтер по имени Мальвина. Папа говорил, что это была очень красивая девушка, с длинными густыми волосами. Он всегда смотрел на нее с восхищением и решил, когда вырастет, и у него родится дочь, обязательно назовет ее Мальвиной. Имя второй дочери выбирала старшая сестра, и только на третьем ребенке папе удалось уговорить маму назвать дочку Мальвиной.

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Фото «Нового канала»



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