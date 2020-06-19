Коронавирус проник в академию СБУ: госпитализированы первые заболевшие

Украина

У курсантов Национальной академии СБУ диагностировали коронавирус. В соцсетях пишут о 27 инфицированных. Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали печальный антирекорд — COVID-19 подтвердили у 921 пациента.

По информации спецслужбы, курсанты СБУ инфицировались после общения с посетителями.

«Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова представителя СБУ.

В спецслужбе сообщили, что все курсанты находятся под круглосуточным контролем.

Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Все остальные курсанты находятся на обсервации. Им проводят дополнительное тестирование.

Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением карантинного режима, проводится дезинфекция и бактерицидное облучение помещений.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах. А в Александровской больнице, где лечат пациентов с COVID-19, переполнена реанимация.

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