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Украина

Бывшие узники Кремля заявили о политических преследованиях в Украине

20:24 19 июня 2020
акция

В пятницу, 19 июня, бывшие политзаключенные, освобожденные из российских застенков, выступили против политических преследований в Украине.

Свое обращение Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк, Евгений Панов, Николай Сизанович, Александр Кольченко, Игорь Козловский и Владимир Жемчугов озвучили во время совместной пресс конференции.

Обращаясь к украинскому народу и украинскому государству, бывшие политзаключенные акцентировали внимание на том, что сейчас в Украине проходят очень опасные процессы. Это касается всех направлений: политики, атаки на язык, отношения к армии.

В частности, украинский кинорежиссер Олег Сенцов подчеркнул, то, что происходит в России и на оккупированных территориях, где нет закона, где преследуют людей за их взгляды, происходит и в Украине.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наша власть сосредоточилась не на преследованиях бывших активистов или политиков, а работала над построением действительно независимой судебной системы, потому что там у нас очень большие проблемы — она ​​почти не реформирована. чтобы власть сосредоточилась на реформировании прокуратуры, которая должна быть независимой, на реформе Министерства внутренних дел», — цитирует Сенцова. «Укринформ».

Напомним, недавно Сенцов обратился к президенту Зеленскому по поводу подозреваемых по «делу Шеремета». Он призвал президента обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом.

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