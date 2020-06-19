- 21:03 В Кременчугском водохранилище выловили сома из Южной Америки
- 20:55 На врачей, прятавших Мангера в больнице, завели дело, — активисты
- 20:37 Оккупанты обстреляли Авдеевку из минометов: в сети показали последствия
- 20:24 Под Одессой чудом уцелел годовалый ребенок, выпавший из окна шестого этажа
- 20:24 Бывшие узники Кремля заявили о политических преследованиях в Украине
- 20:12 Фонд Рината Ахметова поздравляет украинских медиков с профессиональным праздником и дарит подарки
- 20:06 Умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян
- 20:02 Подключили суд и правоохранителей: СМИ рассказали о нарушении прав инвесторов
- 19:56 Считавшиеся утраченными сокровища из Софийского и Успенского соборов Киева нашлись в Москве
- 19:50 И Путин такой молодой: в киевском супермаркете заметили покупательницу в скандальной футболке
- 19:34 Праздник Непорочного Сердца Девы Марии у католиков: что это за торжество
- 19:32 Венгрия изменила правила въезда украинцев: что важно знать
Бывшие узники Кремля заявили о политических преследованиях в Украине
В пятницу, 19 июня, бывшие политзаключенные, освобожденные из российских застенков, выступили против политических преследований в Украине.
Свое обращение Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк, Евгений Панов, Николай Сизанович, Александр Кольченко, Игорь Козловский и Владимир Жемчугов озвучили во время совместной пресс конференции.
Обращаясь к украинскому народу и украинскому государству, бывшие политзаключенные акцентировали внимание на том, что сейчас в Украине проходят очень опасные процессы. Это касается всех направлений: политики, атаки на язык, отношения к армии.
В частности, украинский кинорежиссер Олег Сенцов подчеркнул, то, что происходит в России и на оккупированных территориях, где нет закона, где преследуют людей за их взгляды, происходит и в Украине.
«Мне бы очень хотелось, чтобы наша власть сосредоточилась не на преследованиях бывших активистов или политиков, а работала над построением действительно независимой судебной системы, потому что там у нас очень большие проблемы — она почти не реформирована. чтобы власть сосредоточилась на реформировании прокуратуры, которая должна быть независимой, на реформе Министерства внутренних дел», — цитирует Сенцова. «Укринформ».
Напомним, недавно Сенцов обратился к президенту Зеленскому по поводу подозреваемых по «делу Шеремета». Он призвал президента обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом.207
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...