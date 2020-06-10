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"Общество понимает, что доказательств нет": Сенцов обратился к Зеленскому из-за "дела Шеремета"
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Украину из российской тюрьмы, обратился с открытым письмом к президенту Зеленскому по поводу содержащихся в СИЗО детского хирурга Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, а также Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Сенцов напомнил, что прошло полгода после того, как на брифинге, проведенном МВД, этих людей объявили «убийцами» и полиция озвучила свою версию событий.
«Общество наблюдает следующее: адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, опровергающие обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей, нет никаких оснований считать, что именно эти люди причастны к убийству Павла Шеремета. Несмотря на это, суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении действия мер Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь», — пишет Сенцов.
Он отмечает, что после того, как публично назвали Кузьменко, Антоненко и Дугар «убийцами», суды не могут быть объективными и независимыми.
«Общество понимает, что доказательств причастности этих лиц к преступлению нет. То, что подается следствием в качестве доказательств крайне неубедительно, иногда противоречит само себе и не соответствует элементарным правилам логики», — указывает режиссер, уточняя, что «содержание этих людей под стражей делает общественно-опасной атмосферу в стране».
Обращаясь к Зеленскому, Сенцов от имени общественности требует от президента «гарантировать выполнение норм Конституции Украины, соблюдения конституционных прав и свобод Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом».
Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
В декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что к убийству журналиста причастны музыкант, ветерана АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. По мнению правоохранителей, целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
Музыканту Андрею Антоненко арест продлили до 23 июля, хирургу Юлии Кузьменко — до 24 июля. Под залог в 168 тысяч гривен с ношением электронного браслета суд отпустил медсестру Яну Дугарь.
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