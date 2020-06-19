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На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб 22-летний боец из Харьковской области
В ночь на пятницу, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащий из Харьковской области Богдан Коваленко. Бойцу было 22 года, его убила пуля вражеского снайпера. В этот же день на Донбассе двое военнослужащих подорвались на мине.
Как сообщил в своtм Facebook представитель Харьковской облгосадминистрации Игорь Исаенко, боец служил с 2017 года.
«От пули снайпера погиб житель села Новая Водолага, старший солдат Коваленко Богдан Сергеевич. Он был призван на военную службу по контракту в 2017 году. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего героя», — написал Исаенко.
По информации УНИАН, Богдан Коваленко служил в 54-й отдельной механизированной бригаде и погиб в ночь с 18 на 19 июня. Погибшего военнослужащего похоронят в воскресенье, 21 июня, в его родном селе Новая Водолага.
Ранее сообщалось, что в среду, 17 июня, при обстреле на Донбассе был смертельно ранен украинский военнослужащий.102
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