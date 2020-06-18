«Шахтер» — «Александрия»: где смотреть онлайн матчи 27-го тура чемпионата Украины

Спорт

В пятницу, 19 июня, стартует 27-й тур чемпионата Украины по футболу, поединки которого из-за пандемии коронавируса проходят без болельщиков на трибунах и с целым рядом ограничений.

Тур откроется двумя матчами в так называемой «группе вылета». Матчи «Мариуполя» и «Ворсклы» были перенесены на день раньше, чтобы команды имели больше времени для подготовки к полуфиналу Кубка Украины (24 июня в Мариуполе они определят соперника киевского «Динамо» по решающему матчу за трофей). Азовцы примут на своем поле ФК «Львов» (обе команды пока не знают вкуса побед после возобновления чемпионата), а «ворскляне» в Полтаве сыграют с «Днепром-1», уверенно возглавляющим вторую шестерку команд.

Днем позже на столичном НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер», надолго оставшийся без основного левого защитника Исмаили, встретится с «Александрией». В случае победы над командой из Кировоградской области, которая пребывает не в самом хорошем расположении духа после двух подряд разгромных поражений (на выезде от «Динамо» — 1:5 и дома от «Десны» — 1:5), «горняки» смогут досрочно обеспечить себе 13-е в истории звание чемпионов Украины и спокойно готовиться к продолжению борьбы в Лиге Европы, которая возобновится для донецкого клуба в начале августа.

Центральный матч тура пройдет в воскресенье, 21 июня, в Чернигове, где «Десна» примет «Зарю», которая, по сообщениям некоторых СМИ, может прекратить существование в случае невыхода в следующем сезоне в групповой этап Лиги Европы. У обеих команд, ведущих борьбу за второе место, по 49 очков, что на три меньше, чем у «Динамо». Соперники в нынешнем сезоне обменялись домашними победами, но потеря очков в предстоящем противостоянии наверняка поставит крест на амбициях завоевать серебряные медали в нынешнем сезоне.

Первый матч после карантина проведут львовские «Карпаты», футболисты и сотрудники которых массово переболели коронавирусом. Впрочем, ситуация стабилизировалась, и, отбыв карантин, львовяне получили разрешение от Премьер-лиги и готовы к возобновлению сезона — первым их соперником станет донецкий «Олимпик».

Наконец, завершится 27-й тур в понедельник, 22 июня, поединком на НСК «Олимпийский» между киевским «Динамо», обыгравшим на выезде «Минай» (2:0) и 17-й раз в истории вышедшим в финал Кубка Украины, и пристоличным «Колосом» из Коваливки. Отметим, что в нынешнем сезоне сельская команда не забила «бело-синим» ни одного мяча — номинально домашний матч для «Колоса» завершился разгромным поражением (0:4), а выездной динамовцы выиграли более скромно (2:0).

Чемпионат Украины. 27-й тур

19 июня (пятница)

«Мариуполь» — «Львов» 17:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Днепр-1» 19:00 «Футбол 1»

20 июня (суббота)

«Шахтер» — «Александрия» 19:30 «Футбол 2»

21 июня (воскресенье)

«Карпаты» — «Олимпик» 17:00 «УНИАН»

«Десна» — «Заря» 19:30 «УНИАН»

22 июня (понедельник)

«Динамо» — «Колос» 19:30 «2+2»

Положение команд перед 27-м туром:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 68 очков;

2. «Динамо» — 52;

3. «Десна» — 49;

4. «Заря» — 49;

5. «Александрия» — 43;

6. «Колос» — 26;

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (25);

8. «Мариуполь» — 27 (25);

9. «Олимпик» — 23 (26);

10. «Ворскла» — 23 (25);

11. «Львов» — 22 (26);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о зарплатах футболистов в своем клубе и назвал страну, с которой Украина воюет на Донбассе.

Фото ФК «Шахтер»

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