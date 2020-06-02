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«Барселона» скрыла заражение пяти футболистов команды коронавирусом, – СМИ
Каталонская «Барселона» пострадала от пандемии коронавируса, из-за которой на протяжении более двух месяцев по всему миру переносили и отменяли спортивные соревнования.
Как сообщает издание AS (к слову, не скрывающее своего благосклонного отношения к злейшему врагу каталонцев — мадридскому «Реалу») со ссылкой на радиостанцию RAC1 Tú Diràs, пять игроков и два тренера «блау-гранас» сдали положительные тесты на коронавирус. Тестирование проводилось еще в самом начале распространения пандемии, все заболевшие перенесли опасный вирус без симптомов и, выздоровев, уже приступили к тренировкам в общей группе.
Примечательно, что данную информацию в самом клубе не подтвердили, также упоминание о заболевших в стане «Барселоны» отсутствует в регулярных отчетах Ла Лиги о случаях коронавируса в клубах высшего испанского дивизиона.
Добавим, что чемпионат Испании, который был приостановлен 10 марта, планируют возобновить 11 июня. Матчи до завершения сезона будут проводиться каждый день, при этом между поединками с участием одного клуба должно пройти не менее 72 часов. Также все игры будут приостанавливать после 20-й минуты в память о тех, чьи жизни унес COVID-19.
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