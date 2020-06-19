Во Львове пьяный водитель искусал полицейского (фото)

Происшествия

Первый месяц лета стал щедрым на выходки пьяных водителей в Украине: после того, как находящийся под воздействием алкогольных паров водитель в Винницкой области укусил за палец полицейского, подобный случай зафиксирован и во Львове.

Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.

«Сегодня около 6 часов, на улице Караджича, патрульные остановили автомобиль BMW, водитель которого имел признаки сильного алкогольного опьянения. В салоне, под рулем, лежала одна пустая бутылка из-под алкоголя и одна закупоренная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «наподдатому» водителю предложили пройти проверку, однако мужчина отказался и начал вести себя агрессивно. Полицейские приняли решение задержать его.

«33-летний львовянин при задержании оказал сопротивление и укусил полицейского за руку, а другого ударил головой в лицо. Мужчину сопроводили в отдел полиции. На нарушителя составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП», — уточнили патрульные.

В итоге полицейские обратились за медицинской помощью. Теперь мужчине грозит ответственность за ст. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или даже полное лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что «эпидемия укусов полицейских» началась в прошлом году, когда внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Великобритании. Притом «укус был очень серьезным». Тогда против молодого человека даже возбудили дело по факту причинения телесных повреждений.

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