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Украина

Винница и Житомир ужесточили карантин: что будет под запретом

18:57 19 июня 2020
карантин

В связи с ростом в Украине количества инфицированных коронавирусом в некоторых регионах власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. В частности так поступили комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Винницкой и Житомирской областях.

С 19 июня в Виннице приостанавливают открытие детских садов. Количество посетителей ресторанов не должно превышать половины мест. На рынках лотки открывать в шахматном порядке через одно торговое место.

Руководителям предприятий рекомендуют, по возможности, перейти на удаленный режим работы. Исключение составляют учреждения здравоохранения, социальной защиты и объекты критической инфраструктуры.

Для того, чтобы уменьшить поток пассажиров в часы пик, руководителям предприятий, учреждений и организаций, кроме объектов критической инфраструктуры, нужно рассмотреть вопрос начала рабочего дня с 10:00.

В Житомирской области запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более десяти человек, работу заведений общественного питания, кроме летних площадок, а проведение религиозных мероприятий возможно при условии соблюдения всех норм.
Также в области усилили контроль за соблюдением карантина в помещениях и транспорте.

Об усилении контроля за выполнением требований карантина на всей территории страны заявили и в Минздраве.

Напомним, на утро 19 июня, в Украине подтверждены 34 984 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 985 случаев с летальным исходом и 16 033 случаев выздоровления пациентов.

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