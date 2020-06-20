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Германия может ввести новые санкции против РФ: названа причина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может ввести новые санкции против РФ из-за убийства российскими спецслужбами в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Меркель подчеркнула, что решение о введении санкций будет приниматься по результатам переговоров с российской стороной.
«Мы оставляем это право за собой, какую реакцию мы выберем, как об этом уже заявил министр иностранных дел. Сначала нам надо подождать, что покажут переговоры», — сказала канцлер ФРГ, отвечая на вопрос, будут ли новые санкции против РФ из-за заказного убийства в Берлине.
Напомним, в центре Берлина 23 августа 2019 года тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. В его убийстве прокуратура Германии обвинила гражданина РФ Вадима Красикова.
Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности.
Также Меркель напомнила, что главы государств и правительств стран ЕС на последней видеоконференции обсуждали только секторальные санкции против России, введенные за ее действия против Украины. Эти ограничения решили продлить еще на полгода.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одной причиной для введения нового пакета санкций против РФ могут стать кибератаки на Бундестаг в 2015 году, которые вероятно осуществило главное управление Генштаба РФ. Проводил кибератаки российский гражданин Дмитрий Бадин, являющийся участником хакерской группы APT28. На момент кибернападения он принадлежал к оенной спецслужбе ГРУ. Помогал ему еще один человек, личность которого сейчас устанавливается.20
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