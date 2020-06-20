"Исторический" конфуз: Путина уличили в использовании выдуманной фразы Гитлера

Мир

Считающий себя «большим знатоком истории» российский президент Владимир Путин, обижающийся на своего украинского коллегу Владимира Зеленского за правду о пакте Молотова-Риббентропа, нередко попадает в ситуации, когда его уличают в перекручивании фактов или использовании неправдивой информации.

Одним из таких случаев стало использование хозяином Кремля в опубликованной накануне статье о Второй мировой войне цитаты, авторство которой приписывается фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

Источники этой цитаты, пишет «Медуза», крайне сомнительны, что позволяет предположить, что Гитлер этих слов не говорил. На это обратил внимание исследователь архивных документов нацистской Германии Игорь Петров.

«Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола», — сказано в статье Путина. Как пишет в FacebookПетров, эта цитата получила широкое распространение в советской литературе о войне. В качестве её первоисточника указывалась книга Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера».

Однако, как отмечает Петров, в этой книге подобных слов Гитлера нет. «Самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в русском переводе так: «И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития», — отмечает историк. При этом он обращает внимание на то, что сами «Застольные разговоры Гитлера» ряд специалистов считает позднейшей компиляцией, а не аутентичной записью слов фюрера.

«Отметим также пикантную деталь: президент РФ цитирует книгу, включенную решением Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года в Федеральный список экстремистских материалов», — пишет Петров.

«Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник», — резюмирует он.

В то же время «Радио Свобода» напоминает, что в 2014 году Путин (прямо не называя «автора») цитировал фразу, приписываемую бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт: ​"Несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России". В действительности Олбрайт никогда такого не говорила.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо бестактного использования чужих слов и мыслей президент РФ часто любит «забывать» собственные слова и высказывания, и часто противоречит сам себе. К примеру, в 2008 году Путин сказал, что «Крым не является спорной территорией … Россия давно признала границы сегодняшней Украины». Об этом главе РФ напомнил посол Соединенных штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

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