Украина

Лето может закончиться через десять дней: у Зеленского намекнули на ужесточение карантина

Ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде областей страны указывает на то, что через десять дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине может кардинально измениться в худшую сторону, что вынудит власть пойти на непопулярные меры.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Увеличение количества больных, по его словам, произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

«Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, требующих заведения», — сказал заместитель главы ОП.

В то же время, он подчеркнул, что власти не исключают ужесточения правил карантина.

«Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике и по людям, но такая мера не исключается», — добавил Тимошенко.

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко также заявлял, что отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам киевского мэра Виталия Кличко, столица вплотную приблизилась к рубежу, за которым последует ужесточение правил карантина. И власти столицы готовы пойти на такой шаг в случае увеличения количества инфицированных коронавирусом.

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