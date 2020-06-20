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Газа больше не будет: сенатор США рассказала, когда Украина может стать весомым игроком на мировом рынке

Развитие различных отраслей энергетики, в том числе солнечной энергетики, геотермальной энергетики и использования ветра позволит Украине стать частью европейской системы энергетической безопасности и занять важную роль на глобальном уровне.

Такое мнение выразила американский конгрессмен от Демократической партии и сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур во время Киевского форума по безопасности, передает «Украина 24».

«Одно из направлений, где Украина могла бы быть очень важным государством, причем в глобальном смысле, потому что я настолько поражена украинской наукой и теми учеными, с которыми я встречалась во время своего пребывания в Украине. Например, Украина могла бы работать над ядерной энергетикой в ​​малых масштабах, а также над новыми направлениями солнечной энергетики, геотермальной энергетики, использования ветра, технологий хранения аккумуляторной энергии», — сказала Каптур.

Она подчеркнула, что после 2050-го или 2070-го года залежи газа в мире в целом будут стремительно уменьшаться, поэтому нужно подключать новые технологии, и Украина может в это сделать весомый вклад.

Американский конгрессвумен отметила целесообразность подписания с Украиной соглашения на высоком уровне о сотрудничестве в данной отрасли.

Напомним, что 19 июня состоялась новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Она была посвящена коллективной политике Запада против агрессии России и поддержке Украины. В мероприятии приняли участие американские и украинские политики, в частности член Конгресса США Марси Каптур, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, бывший заместитель помощника министра обороны и советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, американский дипломат, бывший посол при НАТО в 1997—2001 годах и в России в 2001—2005 годах, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Данил Лубкивский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 10 июня, Кабинет министров Украины подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. При этом производители «зеленой» энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

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