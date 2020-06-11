Украина

"Зеленые" инвесторы согласились снизить цены: что это даст государству и населению

В среду, 10 июня, Кабинет министров Украины подписал меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. Ранее инвесторы в сектор альтернативной энергетики просили о встрече с президентом для решения проблемы «зеленого» тарифа.

Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что производители «зеленой» энергетики добровольно согласились реструктурировать тарифы в сторону их уменьшения.

Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики был подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Ольгой Буславець, ответственными лицами Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации «зеленых» тарифов, предусматривающий их уменьшения. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%.

По оценкам экспертов, документ позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.

Со своей стороны, отметили в Кабмине, украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП «Гарантированный покупатель» и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также правительство обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки «зеленой» энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

«Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика, и со временем такая энергия была больше распространена, как чистейшая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа», — заявил после подписания меморандума премьер-министр Шмыгаль.

Напомним, что «зеленые» тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро. Введение этих «зеленых» тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине «зеленые» электростанции (ветровые, солнечные и т. д. ) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако «зеленая электроэнергия» стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

В прошлом году десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Аметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

В свою очередь Служба безопасности заявляла об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей «зеленой» энергетики и несовершенство ценообразования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший заместитель главы Администрации президента Порошенко, экс-министр финансов, советник по международной политике и экономике кандидата в президенты Зеленского, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что зеленая энергетика в Украине «хорошо отстроена», и что она должна присутствовать в «миксе» различных видов энергетики, так как это в итоге влияет на конкурентоспособность нашей экономики.

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