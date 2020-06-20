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Украина

Ветер рвал провода и сносил крыши: в Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов

8:53 20 июня 2020
оборванные провода

В Украине из-за штормового ветра и сильного дождя около 200 населенных пунктов в 4 областях остались без электроснабжения.

По информации ГСЧС, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в Черниговской (101), Киевской (49), Сумской (2) и Житомирской (6) областях.

Бригады облэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Кроме того на территории Черниговской, Полтавской и Харьковской областей ветер повалил 22 дерева, повредил крыши 24 жилых домов, разрушен навес стадиона в Миргороде на Полтавщине.

Жертв и пострадавших нет.

Тем временем синоптики предупреждают о новых ливнях и грозах, которые в выходные пройдут почти на всей территории Украины, кроме востока.

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