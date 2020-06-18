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Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации их нового бренда Archewell
Переехавших в Лос-Анджелес принца Гарри и Меган Маркл, чьи планы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь нарушила пандемия коронавируса, постиг новый удар. Как сообщает издание The Sun, им отказали в регистрации их нового бренда Archewell. Они решили учредить его взамен Sussex Royal, пользоваться которым им запретила британская королева Елизавета, поскольку ее внук и его жена уже не имеют права официально представлять королевскую семью.
Заявка Меган и Гарри, поданная от их имени американской юридической фирмой Cobblestone Lane LLC в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), была отклонена. Во-первых, она была составлена «слишком расплывчато».
«Формулировка „предоставление веб-сайта с содержанием, касающимся благотворительности, денежных пожертвований, волонтерских и карьерных возможностей“ является неопределенной и слишком широкой. Ее необходимо прояснить и уточнить характер предоставляемого контента», — говорится в ответном уведомлении.
Кроме того, заявка не была скреплена подписями Меган и Гарри, так что не является действительной.
Юристам герцога и герцогини Сассекских требуется внести правки в документ до 22 августа, иначе запрос будет окончательно аннулирован.
О намерении основать благотворительный фонд Archewell (название выбрано отчасти в честь их сына Арчи, отчасти — в честь древнегреческого слова arche — «источник силы») Меган и Гарри объявили в апреле. Однако впоследствии отложили его запуск до будущего года из-за пандемии COVID-19. Если же они не запатентуют свой бренд, его создание станет вообще невозможным.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям предложил принцу Гарри вернуться в Британию, опасаясь за его безопасность.
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