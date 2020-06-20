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Украина

Среди районов Киева Оболонский стал лидером по числу новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

11:30 20 июня 2020
медик

В Киеве за минувшие сутки, 19 июня, количество зараженных коронавирусом, по сравнению с предыдущим днем увеличилось на 76 человек, один человек умер. На сегодня в столице 4252 подтвержденных случая COVID-19. Об этом в соцсети сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его информации, больше всего новых инфицированных обнаружили Оболонском (15), Соломенском (11), Дарницком (8) и Святошинском районах (8).

Среди зараженных 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет. Заразились также 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 3 года и 17 лет.

Заболели в том числе и двое медиков.

За сутки в столичные больницы госпитализировали 5 пациентов.

Мэр отметил, что 19 июня выздоровели 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 превышает число выздоровевших в 19 областях. Не выявлены новые случаи заболевания только в Херсонской области.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (139), Закарпатской (109), Ровенской (83), Волынской областях (70) и в Киеве.

На утро 20 июня в Украине подтверждены 35 825 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 994 случая с летальным исходом и 16 406 случаев выздоровления пациентов.

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