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Какая дистанция? В сети показали видео "забитой" отдыхающими Кирилловки
В курортной Кирилловке отдыхающие стали появляться еще в начале июня, а сейчас пляжи переполнены. Жара заставляет людей спешить к морю, где вода уже прогрелась до +25 градусов.
Как пишет «РИА-Мелитополь», на пляже в районе санатория «Кирилловка» яблоку негде упасть. Под навесами места заняты с 8 утра. Шезлонг стоит 30 гривен не зависимо от времени использования, зонтик столько же. Но места на пляже не хватает. А карантинная дистанция отдыхающими не соблюдается.
Контролеров за соблюдением требований карантина на пляже также нет.
Между тем, в акватории Азовского моря курортники заметили огромных медуз подвида корнерот, которые обычно водятся в Черном море. Отмечается, что медуз пока что видели на пляжах Бердянска. Несколько человек уже получили ожоги после контакта с ними.
Медики призывают отдыхающих быть осторожными во время купания в море. В случаях контакта с медузами, немедленно обращаться к врачу.
Напомним, в начале июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал Запорожскую область в числе четырех областей Украины, где украинцы могут безопасно отдохнуть в июне. В перечень также вошли Одесская, Херсонская и Николаевская области.420
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...