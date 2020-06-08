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Туристы уже едут: что сейчас происходит в курортной Кирилловке (фото, видео)
В минувший уик-энд, на Троицу, когда температура воздуха резко повысилась, на базы отдыха на побережье Азовского моря потихоньку начали подтягиваться отдыхающие.
Как сообщает «РИА-Мелитополь», в Кирилловке отдыхающие стали заезжать на базы отдыха и в частные пансионаты, заработали продуктовый и товарный рынки.
Сообщается, что особо много отдыхающих было на Федотовой косе, где владельцы баз отдыха расставляли шезлонги на расстоянии около двух метров, соблюдая санитарные нормы.
А вот какаю картину показывают сегодня веб-камеры, установленные в Кирилловке,
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках ослабления карантинных мер, с 5 июня в Украине разрешили деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха. Также разрешено принимать посетителей в помещениях баров и ресторанов.219
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!