Украина

Туристы уже едут: что сейчас происходит в курортной Кирилловке (фото, видео)

В минувший уик-энд, на Троицу, когда температура воздуха резко повысилась, на базы отдыха на побережье Азовского моря потихоньку начали подтягиваться отдыхающие.

Как сообщает «РИА-Мелитополь», в Кирилловке отдыхающие стали заезжать на базы отдыха и в частные пансионаты, заработали продуктовый и товарный рынки.

Сообщается, что особо много отдыхающих было на Федотовой косе, где владельцы баз отдыха расставляли шезлонги на расстоянии около двух метров, соблюдая санитарные нормы.

А вот какаю картину показывают сегодня веб-камеры, установленные в Кирилловке,

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках ослабления карантинных мер, с 5 июня в Украине разрешили деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха. Также разрешено принимать посетителей в помещениях баров и ресторанов.

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