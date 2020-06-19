Лидер «Шахтера» рассказал о серьезном заболевании у отца (фото)

Спорт

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон, признанный лучшим футболистом Украины по итогам 2019 года, неоднократно публично заявлял о своем желании покинуть донецкий клуб и вернуться на родину. Как оказалось, лидер «горняков» имеет на то веские причины.

«Я скучаю по Риу-Гранди-ду-Сул. В эти дни я даже получил сообщение от тренера „Интернасьоналя“ Эдуардо Кудета, и мы поговорили. Мы будем ждать, чтобы увидеть конец этой истории. Я хочу быть ближе к маме, у моего отца рак. Он звонит мне все время. Я планирую поговорить в декабре с руководством „Интернасьоналя“ и посмотреть, что мы можем сделать», — рассказал 32-летний Тайсон в интервью программе Jogo Aberto.

Тайсон хочет вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к маме

Напомним, что в июле прошлого года футболист пережил не самые приятные моменты жизни, когда в Бразилии похитили его мать Розангелу Барселлос Фреда. Женщину удалось найти в тот же день, а злоумышленника задержали в конце августа.

Добавим, что в нынешнем сезоне Тайсон, выступающий за «Шахтер» с января 2013 года, провел за «горняков» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у бывшего тренера «Реала» Вандерлея Лушембурго диагностировали рак кожи.

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