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Стало известно, в каком возрасте украинские мужчины чаще всего становятся отцами
В 2019 году украинские мужчины чаще всего становились отцами в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Напомним, накануне Международного дня отца в Украине внесли в Раду проект закона о «декретном» отпуске для мужчин.
По информации Корреспондента, до 20 лет в Украине, мужчины, как правило не готовы к отцовству — в списке их оказалось меньше всего (1651). «Возрастных» отцов (более 50 лет) в 2019 году было несколько больше (2793).
Также было не слишком много тех, кто обзаводился чадом в 40−49 лет — около 27 тысяч человек.
А вот 20−29-летних в списке оказалось 108,08 тысяч.
Издание подчеркивает, что Госстат не публикует данные за 2019 год о случаях, когда возраст отца не указан, однако известно, что в 2018 году возраст отца не был указан для 38 486 из 335 874 родившихся детей.
Напомним, в честь Дня отца и дня рождения мужа Кейт Миддлтон показала новые фото принца Уильяма с детьми.156
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